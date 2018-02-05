За год боевики проигнорировали 25 заявок на восстановление газоснабжения в Донецкой области - СЦКК

На сегодняшний день оккупационная власть Донбасса продолжает сознательно игнорировать все заявки предприятий о предоставлении гарантий безопасности для проведения ремонта работ. Об этом в воскресенье, 4 февраля, ссылаясь на данные украинской стороны в Специальном центре по контролю и координации, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Согласно сообщению, уже более года нерешенным остается вопрос восстановления функционирования газораспределительной станции и участки газопровода "Марьинка-Красногоровка". В результате без газа и тепла остаются тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона.

В настоящее время специалисты составили перечень необходимых работ по восстановлению функционирования станции, среди которых:

- восстановление освещения на газораспределительной станции "Марьинка - Красногоровка" и ревизия контрольного оборудования и автоматики;

- проведение земельных работ по экспертизе состояния газопровода-отвода вывода с изготовлением двух шурфов на газораспределительной станции и нити высокого давления в районе трассы Запорожье - Донецк.

Вместе с тем проведение этих работ возможно только после предоставления необходимых гарантий безопасности со стороны боевиков, - пояснили в пресс- центре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 февраля, боевики трижды открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения, еще один - боевую травму. На донецком направлении враг грубо нарушил минские договоренности неподалеку Каменки.