Виявилося, що із "вишками Бойко" нам "промивали" мозок і Бойко до них немає відношення, - політичний експерт

"Ми уже неодноразово бачили, коли після гучних заяв правоохоронних органів все закінчувалося нічим. Власне, показовий останній скандал із "вишками Бойка", які виявилися не "вишками Бойка". І це попри те, що нам багато років про це розповідали і промивали мізки. А виявилося, що жодних правових підстав для того, що пов’язувати ці вишки із Бойко немає", - заявив Гладких.

Відомо, що представники так званого угрупування Януковича, яке очолював старший син Олександр Янукович і екс-глава НБУ Сергій Арбузов були організаторами купівлі бурових установок та "розкручували" скандал довкола закупівлі "вишок". У такий спосіб вони намагалася перекласти відповідальність на Юрія Бойка і усунути його із посади міністра енергетики.

На думку політолога Валентина Гладких правоохоронні органи України перетворилися на піар-агентства, які не виконують закони, а лише роблять заяви. Історія із "вишками Бойко" є показовою у цьому сенсі: "На превеликий жаль у нас останнім часом правоохоронні органи і прокуратору зокрема перетворилися на такі собі піар-агентства, які спершу роблять заяви, а потім шукають правові підстави".

На минулому тижні Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що згідно результатів розслідування закупівлі бурових установок незаконну вигоду отримали колишній президент Віктор Янукович і екс-глава НБУ Сергій Арбузов, які отримали 95 млн доларів. Також Луценка підтвердив, що екс-віце-прем'єр-міністр і нинішній глава "Опозиційного блоку" Юрій Бойко не отримував вигоду і не має відношення до незаконної схеми із закупівлі бурових установок. Ще понад 45 млн. дол. незаконного збагачення отримали високопосадові співробітники "Нафтогазу України" і "Чорноморнафтогазу".

Джерело: Радіо Свобода