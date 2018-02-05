18:05 05.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Виявилося, що із "вишками Бойко" нам "промивали" мозок і Бойко до них немає відношення, - політичний експерт

Історія із "вишками Бойка" виявилася технологією та "промиванням мозку" населенню. На даний момент правоохоронні органи визнали, що немає жодних правових підстав для того, щоб пов’язувати бурові вишки із Бойком. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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"Ми уже неодноразово бачили, коли після гучних заяв правоохоронних органів все закінчувалося нічим. Власне, показовий останній скандал із "вишками Бойка", які виявилися не "вишками Бойка". І це попри те, що нам багато років про це розповідали і промивали мізки. А виявилося, що жодних правових підстав для того, що пов’язувати ці вишки із Бойко немає", - заявив Гладких.

Відомо, що представники так званого угрупування Януковича, яке очолював старший син Олександр Янукович і екс-глава НБУ Сергій Арбузов були організаторами купівлі бурових установок та "розкручували" скандал довкола закупівлі "вишок". У такий спосіб вони намагалася перекласти відповідальність на Юрія Бойка і усунути його із посади міністра енергетики.

На думку політолога Валентина Гладких правоохоронні органи України перетворилися на піар-агентства, які не виконують закони, а лише роблять заяви. Історія із "вишками Бойко" є показовою у цьому сенсі: "На превеликий жаль у нас останнім часом правоохоронні органи і прокуратору зокрема перетворилися на такі собі піар-агентства, які спершу роблять заяви, а потім шукають правові підстави".

На минулому тижні Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що згідно результатів розслідування закупівлі бурових установок незаконну вигоду отримали колишній президент Віктор Янукович і екс-глава НБУ Сергій Арбузов, які отримали 95 млн доларів. Також Луценка підтвердив, що екс-віце-прем'єр-міністр і нинішній глава "Опозиційного блоку" Юрій Бойко не отримував вигоду і не має відношення до незаконної схеми із закупівлі бурових установок. Ще понад 45 млн. дол. незаконного збагачення отримали високопосадові співробітники "Нафтогазу України" і "Чорноморнафтогазу".

Джерело: Радіо Свобода

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