13:32 05.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно закрывают на карантин все школы

Власти города Ровно приняли решение закрыть все школы на карантин.

В Ровно закрывают на карантин все школы

Такое решение было принято в связи со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщил в понедельник, 5 февраля, начальник управления образования Ровно Василий Харковец, с завтрашнего дня в городе вводится карантин во всех школа.

Наше управление постоянно собирало данные по школам от классных руководителей, поскольку не все дети при более легких болезнях, скажем простуде, обращаются к врачу. Сейчас в Ровно заболело около пять тысяч детей, - пояснил он, добавив, что сейчас карантин касается только школ.

В следующий раз комиссия, которая вводит карантин, будет заседать в пятницу, 9 февраля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, аласти города Мукачево приняли решение ввести карантин в местных школах. Как сообщает пресс-служба городской рады, из-за вспышки гриппа и ОРВИ в школах города и некоторых садиках вводится на неделю карантин. Он продлится до 11 февраля, - отметили местные власти.

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