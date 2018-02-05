В России к украинцу Клыху пустили адвоката - ФОТО

Защитник побывал у него 31 января 2018. Он стал первым за последние годы человеком, который смог пожать руку Станиславу. До этого с ним все посетители, за исключением мамы, общались только через стекло.

Об этом в понедельник утром, 5 февраля, на своей страничке в Facebook написала российская правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, Качанов отметил, что украинец чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. Он подозревает у себя "туберкулез кости".

Поскольку пища в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он пытается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые принадлежат ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже мизерный, то он покупает, в основном, печенье и сладости. Очевидно поэтому он в последнее время набрал вес, - написала правозащитница.

При этом адвокату Клыха выдался спокойным и доброжелательным человеком, который очень скучает по общению. Вместе с тем, по мнению Качанова, Клых страдает от психического расстройства. Рассказы Станислава о событиях его "мирной жизни" очень похожи на навязчивый бред, – добавила Щур, добавив, что украинец написал ряд заявлений, в том числе и просьбу о встрече с психологом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил Клыху 20 лет лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.