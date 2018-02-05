15:50 05.02.2018 | Общество | Новости
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В Бельгии начался суд над участником парижских терактов

В Брюсселе сегодня, 5 февраля, судят Салаха Абдеслама - одного из предполагаемых организаторов терактов в Париже. На сегодняшний день его обвиняют в перестрелке с полицией Брюсселя, которая произошла за три дня до задержания Абдеслама в марте 2016 года.

В Бельгии начался суд над участником парижских терактов

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Отмечается, что правосудия происходит в брюссельском Дворце. В связи с этим 28-летнего террориста доставили из тюрьмы Флери-Мерожи в Парижском регионе с усиленным полицейским эскортом на процесс. 

Также, чтобы избежать курьёзных случаев правоохранители приняли беспрецедентные меры безопасности неподалеку от Дворца правосудия. К слову, оперативники заградили двореч с колючей проволокой, барьерами, а также бетонными блоками. Кроме того, парковка близ здания суда будет конечно-же запрещена.

Помимо Абдеслама судить будут еще одного подозреваемого - Суфьена Айари.

Стоит добавить, что Абдеслам является гражданином Франции марокканского происхождения. Он был задержан в Бельгии и экстрадирован во Францию, где против него выдвинуто несколько предварительных обвинений, связанных с террористической деятельностью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорт Брюсселя неизвестные по телефону сообщили о минировании самолеета компании Ryanair рейса Брюссель-Мадрид.

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