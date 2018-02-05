В Бельгии начался суд над участником парижских терактов

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Отмечается, что правосудия происходит в брюссельском Дворце. В связи с этим 28-летнего террориста доставили из тюрьмы Флери-Мерожи в Парижском регионе с усиленным полицейским эскортом на процесс.

Также, чтобы избежать курьёзных случаев правоохранители приняли беспрецедентные меры безопасности неподалеку от Дворца правосудия. К слову, оперативники заградили двореч с колючей проволокой, барьерами, а также бетонными блоками. Кроме того, парковка близ здания суда будет конечно-же запрещена.

Помимо Абдеслама судить будут еще одного подозреваемого - Суфьена Айари.

Стоит добавить, что Абдеслам является гражданином Франции марокканского происхождения. Он был задержан в Бельгии и экстрадирован во Францию, где против него выдвинуто несколько предварительных обвинений, связанных с террористической деятельностью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорт Брюсселя неизвестные по телефону сообщили о минировании самолеета компании Ryanair рейса Брюссель-Мадрид.