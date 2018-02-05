Швейцария возглавила рейтинг налоговых убежищ

Об этом свидетельствуют данные Financial Secrecy Index.

Согласно рейтингу на второй строчке разместилось США, которые в 2013 году занимали 6-е место и 3-е место в 2015 году. Указано, что доля страны в экспорте офшорных финансовых услуг возросла с 2015 года с 19,6% до 22,3%.

По словам автором рейтинга, такая ситуация сложилась с США из-за того, что они отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией. В свою очередь сохраняют "анонимные" юридические лица и трасты, активно предлагаемые в отдельных американских штатах.

Не предоставляя информацию налоговым органам в других странах, США создали собственную систему сбора данных об активах американских граждан за рубежом - FATCA.

Третью строку рейтинга после Швейцарии и США - оказались Каймановы острова, затем следуют Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ, Гернси.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейский Союз исключил восемь стран из списка офшорных стран. Из перечня "налоговых гаваней" исключили: Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.