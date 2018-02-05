На Закарпатье подтопленными остаются 60 гектаров сельхозугодий

При этом в 16 населенных пунктах люди сидят без света. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Так, по данным ведомства, подтопленными остаются участки в Виноградовском районе площадью 60 гектаров: в селе Комяты около 40 гектаров и в селе Дюла около 20 гектаров.

При этом в результате подъема уровня воды в реке Боржава наблюдался перелив через дорогу местного значения возле села Комяты Виноградовского района.

Кроме этого, остаются отключенными от электроснабжения 16 населенных пунктов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине по состоянию на утро понедельника, 5 февраля, остаются обесточенными 112 населенных пунктов в трех областях. Больше всего поселков без света - во Львовской.