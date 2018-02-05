На Полтавщине депутат горсовета организовал преступную группировку - ГПУ

В ее состав входило четыре человека. При этом организатором группировки был депутат Миргородского городского совета Полтавской области.

Как сообщил в понедельник, 5 февраля, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, сегодня полиция задержала трех преступников. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем одному из банды удалось скрыться. Полиция объявила его в розыск, - пояснил Лысенко, добавив, что в июле 2017 года на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах, участники организованной группы избили депутата Миргородского городского совета седьмого созыва Олега Супруненко. От полученных травм депутат скончался.

Прокуратура уже завершила расследование по этому убийству, дело направлено в суд и теперь злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет, - заверил спикер ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 полиция задержала трех человек по делу о гибели депутата Миргородского горсовета "Свободы" Олега Супруненко.

Среди задержанных также оказался депутат Миргородского городского совета от Радикальной партии Олега Ляшко Хачатур Хачатрян.