Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Новая генерация года"

Ирина Говоруха

Писательница, блогер, журналист

Написаны две новые книги "Вокализ№3" и "Хамсин". Это совершенно новые сюжеты о женщинах и их судьбах, в которых ответы на вопросы нескольких поколений и обязательно счастливый конец.

Успешный театрально-драматургический эксперимент: шоу-спектакль "Приговор оргазму не подлежит" на сцене Caribbean Club собирает полный зал и стал новым форматом, соединившим театр и реалити-шоу. Запуск образовательного проекта для начинающих авторов "Mr. & Mrs. Books". В этом мастер-классе соединен опыт творчества и бизнеса. Ведь сегодня мало написать хорошую книгу, нужно сделать так, чтобы о ней узнали читатели.

Ваша "Формула успеха": Делать чуть больше, чем могу. Хотя бы на одно предложение. На одну мысль. На одну секунду. Моя формула успеха – это ежедневное сражение с ленью. Ежедневное сопротивление соблазнам и искушению. Борьба со своим Эго ради творчества. Ради рождения новых историй. Главный секрет – все сложные задания делать до двенадцати часов дня.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В детстве я мечтала стать балериной и танцевать Жизель в "Метрополитен-Опера". Затем – хирургом-кардиологом, виртуозно оперируя на двух столах. Чуть позже – пианисткой, исполняющей вальс до-диез минор Шопена. Только после тридцати пришла мысль стать писателем и обязательно сделать фото, как у Агаты Кристи. То, на котором она за печатной машинкой с двумя нитками жемчуга смотрит вверх, пытаясь поймать ускользающую мысль. А вокруг стопки книг.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я хочу вести свою авторскую программу на радио. Это может быть "Размышления о жизни с Ириной Говорухой" или "Все, что мне известно о любви". А еще хочу писать книги для детей: волшебные истории о феях. И первой читательницей станет моя малышка, которая вот-вот появится на свет.

Быть сегодня успешным это значит?: Значит быть реализованным и до конца раскрыть свой потенциал. Сделать все возможное и невозможное.

Ваш любимый афоризм?: Мне нравится мысль Пауло Коэльо: "Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось".

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Мое счастье в любви и в реализации себя Деньги лишь один из ресурсов и не самый главный. На первом месте энергия, на втором время.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры… и я напишу свой лучший роман. Масштабный, как "Война и мир". Глубокий, как "Сто лет одиночества". Мистический, как "Мастер и Маргарита". Мудрый, словно "Старик и море". Это будет книга, которую разберут на цитаты. Которую будут перечитывать дети наших детей.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Повышенная эмоциональность. Плачу там, где все смеются, переживаю за то, за что не стоит переживать и вижу то, что другие не видят.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Сибирские пельмени, обнаруженные в меню французского ресторана.

Есть ли у Вас любимая книга?: Любимые книги меняются вместе со мной. Именно сейчас это роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Этот список может быть бесконечным. Конечно-же с Моисеем, Платоном, Аристотелем и Коперником. Со всеми мужами, перевернувшими мир. Со всеми гениями, раскрывшими тайны нашей планеты.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Я бы перенесла знаменитый дворец любви Тадж-Махал, как напоминание о том, что следует любить сейчас, а не завтра. Ценить тех, кто рядом, а не грезить теми, кто недосягаем.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Эта планета уже существует. Но где ее искать знаю только я мой муж Андрей. Ее имя АндИра – в честь нашей любви, которая однажды вспыхнула в ночном небе.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Мы бы отправились во Львов. Выпили бы кофе из "Копальни", съели бы знаменитый львовский сырник и отправились бы в аптеку "Под черным орлом". Затем – в Переяслав-Хмельницкий музей под открытым небом. В Одессу к Потемкинской лестнице. На закуску оставили бы Киев с Владимирской горкой, Андреевским спуском и Оперным театром.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главное достижение – это то, что нашла себя в литературе. Главная ошибка, что так поздно.

Какое занятие для Вас – лучший отдых?: Путешествия. Это прежде всего новые впечатления, новые сюжеты, новые истории. Из каждой страны я привожу рассказ, повесть или десяток эссе. После каждого перелета в блокноте остается миниатюра о пассажирах и стюардах. Из любого аэропорта выношу десятки новых образов и типажей.

Леся Никитюк

Телеведущая

Ваши достижения в 2017 году: Участница юмористических шоу "Лига Смеха", "Вечерний Киев", "Вечерний квартал". Автор и ведущая шоу "Леся Здеся" и "Вокруг М". За 6 сезонов "Орел и Решка" побывала больше чем 100 странах. Вошла в ТОП-7 блогеров Украины по активности аудитории и по рейтингум LiveDune. Номинант Cosmopolitan Awards – как лучшая телеведущая, Финалист премии "Найкрасивіші" по версии журнала Viva.

Ваш жизненный девиз: Хочу, Могу, Сделаю! Стремись к невозможному и получишь максимум.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Певицей и бизнес леди))

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Построить родителям дом!

Быть сегодня успешным – это… быть собой идти в ногу со временем!

Ваш любимый афоризм?: Чтобы быть интересным для кого-то, нужно сначала стать интересным для себя!

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в дорогих и близких людях, которые всегда рядом! А деньги это бумажки!

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Людям которые живут до 120 -130ти лет!

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Вспыльчивость и забывчивость.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Французский круасан с шоколадом.

Есть ли у Вас любимая книга?: Робинзон Крузо.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Роксоланой.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?:Статуя Христа Спасителя – символ любви и Мира на земле.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Планета Небесной сотни.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Сначала в Киево-Печерскую Лавру, потом на Киевскую перепичку, ну а дальше по сценарию - Каменец-Подольский, Львов и, конечно, Хмельницкий!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни?: Свою карьеру, над которой очень много работаю!

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Путешествия!

Евгений Хмара

Композитор, пианист. Обладатель Голливудской премии импровизаторов и статус Артист Yamaha.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Получил престижный международный статус Yamaha Artist. Обладатели такого звания в мире - Сэр Elton John и Джастин Тимберлейк. Среди украинцев - единственный представитель. Состоялся третий всеукраинский тур шоу "Колесо жизни", презентация шоу в Киеве. Выход третьего студийного альбома "white piano". Поддержка множества социальных и благотворительных проектов. Совместно с Ассоциацией Социальных Организаций "Соціальний Захист провели ряд концертов для детей и людей с особенностями «Музика, що зцілює».

Ваш жизненный девиз: Мечта, умноженная на работу, дает результат.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Пилотом. Сбылась моя детская мечта — я сидел за штурвалом настоящего самолета компании "Антонов" в качестве второго пилота. Мы начали сотрудничать с компанией "Антонов", и все видеоролики, которые выпускает завод, презентации новых моделей самолетов, я озвучиваю своей музыкой.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я говорю музыкой! Моя главная мечта, жизненная цель выходить на топовые площадки мира, такие как Royal Albert Hall в Лондоне, и чтобы объявляли – это украинский музыкант, с украинской музыкой Евгений Хмара.

Быть сегодня успешным – это… Заниматься любимым делом. Гореть тем, что делаешь. Жить своим призванием.

Ваш любимый афоризм?: По вере вашей да будет вам.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в простых вещах. В окружающих нас людях, в улыбке ребёнка, в любимом деле. В глазах родных и близких. Счастье в каждом из нас. Мы живем в материальном мире и без денег практически невозможно. Но деньги не делают людей счастливыми, деньги дают возможности для реализации идей и желаний и кто умеет этим искренне пользоваться - счастливые люди.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Способен на многое. Нет предела нашим возможностям. Было бы желание))

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Мне сложно сказать, а завидую ли я кому-то? Я всегда тянулся к общению с людьми, которые многого добились. Людям, которые счастливые, которые реализовали свои мечты. И скорее эти люди были стимулом для меня. Доказательством того, что нет ничего невозможного в этом мире.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Лень. Как у большинства, наверное. Но это то, что я могу про себя сказать. Этот вопрос нужно адресовать к моему окружению! Скорее всего, там будет пунктов побольше))

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Спаржа. Красный борщ. Креветки, хотя бы потому, что они смешно выглядят.

Есть ли у Вас любимая книга?: Я с детства люблю фантастику. Она помогает визуализировать то, о чем мечтаешь, что снится или что невозможно в нашем материальном мире. Любимая книга В.Зеланд - Трансерфинг Реальности.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С И. С. Бахом

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Хотелось бы перенести чудесные, в понимании Украины, дороги Европы в мой родной Киев)) а если серьёзно, то Пирамиды. Всегда манило то, что они неразрывно связаны с Космосом и их таинственность и нераскрытая загадка.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Я бы назвал ее в честь своей супруги - Дарья!

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Подол. Андреевский Спуск. Андреевская церковь. Я родился на Подоле и для меня это место силы. А вообще, я считаю Киев - очень красивый город и за день я бы не успел показать и рассказать все.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Мое главное достижение – моя семья. Мой сын. Возможность творить, занимаясь любимым делом. Все наши ошибки – это опыт, копилка знаний.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Лучшее времяпровождение с семьей. Мы любим гулять с сыном в киевских парках. Если говорить об отпуске, то это поездка в теплые края, где море, солнце и пальмы)) Хотя я и заядлый лыжник, нравиться носиться по заснеженным склонам, но больше люблю я тепло.