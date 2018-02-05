Казино как стимул к развитию туристической индустрии в Грузии

По последним опубликованным данным, в 2016 году индустрия путешествий составляла около 7% ВВП Грузии. Власти прилагают большие усилия к тому, чтобы шире раскрыть туристический потенциал Грузии. В 2017 году республику посетили более 7 миллионов иностранных гостей, а доход от туриндустрии превысил 2 миллиарда долларов.

Не последнюю роль в привлечении иностранцев играет легализация игорного бизнеса и наличие большого количества современных casino jбtйkok. Чаще других Грузию посещают туристы из России, Турции, Азербайджана и Армении – стран, где азартные игры запрещены или ограничены законодательством. Основные центры гэмблинга - столичный регион (Тбилиси) и курортная Аджария (Батуми). В столице функционируют 4 игорных заведения – "Иверия", "Шангри Ла", "Аджара", "Амбассадор". Порядка 10 казино находятся в Батуми и еще несколько – в других туристических зонах, например, на горнолыжном курорте Бакуриани (казино "Эврика") и в местечке Сигнахи в Кахетии (казино "Европа").

Лучшим казино Тбилиси заслуженно считается "Аджара" - лидер игорной индустрии Грузии. Это самое большое и старое заведение, действующее с 1998 года. Сегодня "Аджара" представляет собой стильное казино, расположенное в центре грузинской столицы. Еженощно его посещают до 2 тысяч человек. Недавно открывшийся отель HolidayInn способствовал еще большему притоку иностранных туристов, которые теперь могут попасть в казино, не покидая гостиницы. Казино занимает 2 этажа и имеет площадь 5 тысяч кв. метров. К услугам посетителей – 35 столов для традиционных и современных игр, покерный клуб и 295 игровых автоматов.

Казино "Шангри Ла", открывшееся в 2012 году, принадлежит семейству ShangriLaCasinos – известному международному оператору с безупречной репутацией. Самое новое и современное игорное заведение открылось в мае 2017 года в 5-звездочном отеле "Амбассадор". Оно было анонсировано как элитарный игровой клуб для VIP-гостей.

Аджария имеет общую границу с Турцией, поэтому ее казино рассчитаны главным образом на посетителей из этой страны. Условия для развития игорной индустрии в Аджарии лучше, чем в Тбилиси, благодаря действующим налоговым льготам. Большей частью заведения расположены в отелях, так как их владельцы на 10 лет освобождены от покупки лицензии на работу казино. Самые известные из них – CasinoPeace (отельSheraton), Iveria Батуми (отель RadissonBlu), СasinoGrandPalace (отель IntouristPalace), LeograndHotel&CasinoBatumi и др. Всего планируется построить в регионе до 30 казино с book of ra classic, что превратит его в один из крупнейших игорных кластеров в Европе.

В отличие от иностранцев, не все местные жители могут попасть в казино. Вход открыт только для граждан старше 21 года. Такое решение принял в ноябре 2017 года грузинский парламент.