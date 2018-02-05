12:15 05.02.2018 | Общество | Новости
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Европу завалило снегом, закрыты десятки трасс - ВИДЕО

По состоянию на утро понедельника, 5 февраля, Европу накрыло сильными снегопадами.

Европу завалило снегом, закрыты десятки трасс - ВИДЕО

Из-за масштабных снегопадов заблокированы некоторые трассы в Испании. Десятки населенных пунктов остались без света. При этом в стране закрыты 18 автомагистралей. Еще на почти сотню дорог не пускают машины, на колесах которых нет цепей против скольжения.

Ка сообщают СМИ, на данный момент хуже всего в Москве. Российские метеорологи говорят, такой стихии еще не было за всю историю наблюдений.

Тут из-за мощной стихии рухнули 360 деревьев. Один мужчина погиб, еще пятеро человек оказались на больничных койках. Десятки авиарейсов отменены, сотни - отложены. Больше пяти тысяч человек остались без света.

Зимняя непогода также застала врасплох и балканские страны. Самая критическая ситуация в Боснии. Только за три часа там выпало снега до колен. Десятки поселений остались без электричества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве высота снежного покрова увеличилась до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.

По состоянию на утро понедельника, 5 февраля, в городе уже выпало рекордные 19 миллиметров влаги или 53% месячной нормы.

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