В воскресенье двое бойцов пострадали после обстрелов боевиков - ВИДЕО

В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения, еще один - боевую травму. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении враг грубо нарушил минские договоренности неподалеку Каменки.

Вблизи этого населенного пункта противник вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около десяти мин этого калибра. На Приазовье боевики применили гранатометы по опорным пунктам сил АТО возле Водяного.

На луганском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево.

Последний, на данный момент, обстрел завершился около десяти часов утра и с тех пор, вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 февраля, в зоне проведения АТО получили ранения двое украинских военных, состояние здоровья одного из них является тяжелым.