01:00 04.02.2018 | Общество | Новости
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В США появилась необычная реклама - ВИДЕО

На улицах Голливуда жители смогли увидеть в буквальном смысле слова "живой рекламный щит". Об этом передает It’s trailer time.

В США появилась необычная реклама - ВИДЕО

Так, на место щита был размещен голый мужчина в респираторной маске, который периодически двигался, имитирую сложность дыхания. Реклама была приурочена у выпуску нового сериала компании Netflix "Измененный углерод".

Некоторым людям такое публичное объявление кажется немного жутким, люди раскритиковали подобный адвертаисмент. Другие напротив были ошарашены чудесной идеей выпустить "живой" трейлер сериала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в кинокомпании Netflix рассказали каким образом они будут подбирать фильмы для зрителей в новом году. 

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