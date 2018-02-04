В Британии планируют "раскуркуливать" российских олигархов

Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес утверждает, что никаких предварительных или незаконных проверок конечно проводиться не будет, но новый закон, который позволяет попросту "замораживать" временно активы подозрительного происхождение, значительно облегчит работу его ведомству.

"Когда мы доберемся к вам, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь", - говорит министр.

Подобные действия могут затронуть активы российских имущих, которые смогли вывести более 22,3 миллиарда долларов из России и перенаправить их на счеты фейковых фирм. Особенно заинтересовалось британское правительство российскими олигархами после публикации "кремлевского списка" в Вашингтоне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем".