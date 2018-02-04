Украина в рейтинге экономической свободы поднялась на 16 позиций

Согласно данным аналитического центра Heritage Foundation, который составил рейтинг, Украина заняла 44 место в Европе и 150 место среди 180 стран мира. Как сказано на сайте центра, за год Украина получила 51,9 баллов, попав в группу стран "в основном несвободных". При этом ее общий балл повысился на 3,8 пунктов.

Вместе с тем Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателях. В частности, значительно улучшилась ситуация в сфере инвестирования.

В то же время страна занимает самое низкое место среди 44 государств в Европе, а ее средний балл ниже средних мировых и региональных. Эксперты аналитического центра отмечают, что Украина достигла значительного прогресса в реформировании, стала более демократичной и прозрачной. Вместе с тем в центре считают, что дальнейшая борьба с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация, совершенствование законодательства необходима. Авторы рейтинга также заявляют о коррупмированной судебной системе в Украине. Среди проблем отмечена и налоговая система.

Всего в рейтинге представлены обзоры по 180 странам. Наиболее свободными экономиками мира названы Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия. Наихудшая ситуация на Кубе, в Венесуэле и Северной Корее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина занимает всего 80 место среди 160 стран в индексе эффективности логистики Всемирного банка за прошедший год.