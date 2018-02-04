12:14 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина получит "Джавелины" в 2018 году, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак уверен, что в 2018 году Украина точно получит летальные комплексы обороны "Джавелин". Об этом передает "Голос Америки".

Украина получит

Полторак утверждает, что сама факт наличия подобного вооружения в нашей стране заставит противника сто раз задуматься, прежде чем лишний раз провоцировать ВСУ и постоянно нагнетать эскалацию конфликта. Министр поведал о деталях своего разговора с Мэттисом - обсуждались средства противотанковой обороны, подготовка украинских солдат американскими специалистами. 

Наличие "Джавелинов" предусматривает и подготовки групп, которые будут использовать данное вооружение. Также необходимо надежно хранить тайну базирование такого оружия, дабы противник всегда был в смятении от возможности его внезапного использования.

"Необходимо сохранить неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранение технологий, а также эффективной подготовки и использования расчетов", - резюмирует главный украинский военный.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис просит Киев как можно скорее рассмотреть в парламенте закон об усилении национальной безопасности Украины.

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