У Нацполиции появится новый отдел по борьбе в ОПГ

Об этом передает пресс-служба МВД.

По его словам, в отдел планируют набрать специалистов, которые смогут пройти целую систему собеседований и экзаменов. Это должны быть специалисты по борьбе в первую очередь с наркотраффиком и группировками, которые занимаются их сбытом и выращиванием, во-вторых это будут специлисты по противодействию торговле фальсифицированным алкоголем и его распространением.

У данного подразделение будут сугуб узкоспециальные задачи, которые на данный момент выполняет Нацполиция, однако сама форма и цели структуры определены по-другому, потому решено было разработать стратегию выполнения этих задач и создать для этого специальный департамент.

"К концу этого года ожидаем завершения его формирования", - резюмирует Аброськин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины среди украинского населения составляет 40 процентов.