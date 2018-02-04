06:00 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У Нацполиции появится новый отдел по борьбе в ОПГ

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин поведал о деталях создания нового департамента по противодействия организованным преступным группировкам.

У Нацполиции появится новый отдел по борьбе в ОПГ

Об этом передает пресс-служба МВД.

По его словам, в отдел планируют набрать специалистов, которые смогут пройти целую систему собеседований и экзаменов. Это должны быть специалисты по борьбе в первую очередь с наркотраффиком и группировками, которые занимаются их сбытом и выращиванием, во-вторых это будут специлисты по противодействию торговле фальсифицированным алкоголем и его распространением. 

У данного подразделение будут сугуб узкоспециальные задачи, которые на данный момент выполняет Нацполиция, однако сама форма и цели структуры определены по-другому, потому решено было разработать стратегию выполнения этих задач и создать для этого специальный департамент.

"К концу этого года ожидаем завершения его формирования", - резюмирует Аброськин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины среди украинского населения составляет 40 процентов. 

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