Стрельба в Италии - стало известно имя преступника

Во вчерашней стрельбе в городе Марчелати все пострадавшие оказались выходцами из стран Африки. Об этом передает The Mirror.
В полиций уже назвали имя преступника - это житель Италии 28-летний Лука Траини, который уже дал показания. Мужчина утверждает, что совершил поступок на почве своего негативного отношения к чернокожему населению Италии. Кроме того, он считает, что отмстил всем мигрантам за убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, в котором подозревают 29-летнего мигранта из Нигерии.
Преступник двигался на своем автомобиле и палил их пистолетов по чернокожим прохожим.
Сначала от его пуль пострадало два африканца, затем он переместился в другую часть города, где ранил женщину.
Лука Траини бросил пистолет в машине и был арестован около одного из памятников, где он кричал - "Свобода, Италии".
Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на улицах итальянского города Мачерата неизвестный мужчина начал палить из пистолета по мирным гражданам.