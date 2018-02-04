Стрельба в Италии - стало известно имя преступника

В полиций уже назвали имя преступника - это житель Италии 28-летний Лука Траини, который уже дал показания. Мужчина утверждает, что совершил поступок на почве своего негативного отношения к чернокожему населению Италии. Кроме того, он считает, что отмстил всем мигрантам за убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, ​​в котором подозревают 29-летнего мигранта из Нигерии.

Преступник двигался на своем автомобиле и палил их пистолетов по чернокожим прохожим.

Сначала от его пуль пострадало два африканца, затем он переместился в другую часть города, где ранил женщину.

Лука Траини бросил пистолет в машине и был арестован около одного из памятников, где он кричал - "Свобода, Италии".

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на улицах итальянского города Мачерата неизвестный мужчина начал палить из пистолета по мирным гражданам.