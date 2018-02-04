11:25 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185695:roman

СПУ представила доказательства рейдерского захвата партии бывшим главой Ильей Кивой с помощью сфальсифицированных документов при содействии министра юстиции Петренко - ВИДЕО

Представители руководства Социалистической партии Украины во главе с ее главой Петром Устенко представили доказательства, что недавняя перерегистрация этой политической силы в Минюсте была совершена с помощью сфальсифицированных документов.

СПУ представила доказательства рейдерского захвата партии бывшим главой Ильей Кивой с помощью сфальсифицированных документов при содействии министра юстиции Петренко - ВИДЕО

Также он отметил, что руководство партии обратилось в Службу безопасности Украины, НАБУ, к президенту Украины с просьбой оперативно вмешаться в ситуацию. СПУ также обратилась в Министерство юстиции с требованием немедленно аннулировать изменения, внесенные на основе сфальсифицированных документов.

Лидер Соцпартии Петр Устенко подчеркнул, что произошедшее четко демонстрирует: чтобы получить перевес в политической борьбе в преддверии выборов, представители власти (в данном случае – Арсен Аваков, который и стоит за Кивой) готовы использовать любые, даже криминальные методы.

Источник: from-ua.com

Поделиться
 
Польша готова защищать закон о национальной памяти На Кипре продолжают выбирать президента В Иране опасаются ядерного потенциала США На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив