Синоптики предупреждают о подъем уровней воды в реках Закарпатья и сходе лавин

По данным синоптиков в понедельник, 5 февраля, ожидается повышение уровней воды над уровнями на реке Латорица в городе Чоп на 1,5-2,0 метра. Тут возможен также выход воды на заводь междамбового пространства.

На реке Тиса в городе Чоп оде может подняться на 3,0-3,5 метра, в пределах русла и без угрозы негативных последствий.

Вместе с тем в связи со значительным похолоданием, в реках бассейна Припяти ожидается возобновление ледовых явлений в виде заберегов и шуги с дальнейшим установлением ледостава.

В ГосЧС также предупреждают, что в понедельник в горных районах западных областей Украины будет сохраняться опасность схода лавин.

Так, в связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется опасность третьего уровеня, - сообщается на официальном сайте ГСЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 4 февраля 2018 года, непогода вызвала массовые обесточивания в северной части Луганской области. В результате сильных дождей без света остались два населенных пункта и частично - еще два.