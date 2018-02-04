Samsung увеличил продажу смартфонов

Согласно информации источника, в начале году Apple продал в указанном квартале 77,3 миллиона различных устройств iPhone, в то время как его конкурент Samsung сумел реализовать на мировых рынках на семь процентов больше собственных смартфонов. Далее в спике конкурентов идет такие компании как Huawei, Xiaomi и Oppo с долями рынка 10,2 процента, 7 процентов и 6,8 процента.

Такой рост продаж эксперты объясняют очень просто - пользователи смартфонов стали понимать, что цена не всегда означает качество, и стали выбирать более дешевые, но не менее функциональные телефоны.

В прошлом году компания смогла заработать около полутора млрд долларов на продаже телефонов и различных аксессуаров к ним. Выручка же Apple за 2017 год от продаж "яблока" составила около 20 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", исполнительный директор корпорации Apple Тим Кук получил в текущем году зарплату в размере 3,06 миллионов долларов, а также 9,33 миллиона долларов бонусов и пакет акций на 89 миллионов долларов.