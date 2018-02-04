Сообщается, что в Бразилии существует определенная процедура для подтверждения своего права на получение пенсии. Ежегодно каждый бразильский пенсионер должен лично явиться и подтвердить то, что он до сих пор остается живым для получения пенсии. Метер был очень удивлен тем фактом, что ведомство посчитало его мертвым, когда он не явился в ведомство для подтверждения своей личности.

"В моем случае, это очевидно. Я имею в виду, что ежедневно по телевизору, что я жив", - в насмешкой говорит президент. Однако он отметил эффективность работы пенсионного ведомства, и что бюрократическая машина ко всем относится одинаково, без привилегий для власть имущих.

Примечательно, что крупнейшим политическим испытанием для Темера в этом году будет реформа пенсионной системы не в пользу последней инстанции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", посол США в Украине Мари Йованович требует, чтобы столичная власть восстановила выплаты социальной помощи гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.