11:38 04.02.2018 | Общество | Новости
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Президент Бразилии чуть было не лишился пенсии

Президент Бразилии Мишел Темер вынужден был доказать то, что он живой, так как ему на несколько месяцев задержали пенсию. Об этом передает DW.

Президент Бразилии чуть было не лишился пенсии

Сообщается, что в Бразилии существует определенная процедура для подтверждения своего права на получение пенсии. Ежегодно каждый бразильский пенсионер должен лично явиться и подтвердить то, что он до сих пор остается живым для получения пенсии. Метер был очень удивлен тем фактом, что ведомство посчитало его мертвым, когда он не явился в ведомство для подтверждения своей личности.

"В моем случае, это очевидно. Я имею в виду, что ежедневно по телевизору, что я жив", - в насмешкой говорит президент. Однако он отметил эффективность работы пенсионного ведомства, и что бюрократическая машина ко всем относится одинаково, без привилегий для власть имущих.

Примечательно, что крупнейшим политическим испытанием для Темера в этом году будет реформа пенсионной системы не в пользу последней инстанции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", посол США в Украине Мари Йованович требует, чтобы столичная власть восстановила выплаты социальной помощи гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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