Полиция задержала в Запорожье злоумышленника, который убил военного в столице

Он был задержан в воскресенье, 4 февраля, в Запорожье. Как сообщает пресс-службы прокуратуры Киева, по результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Сегодня он был задержан.

В настоящее время, по информации прокуратуры, по согласованию с Киевской местной прокуратурой №4 ему объявлено о подозрении. В понедельник суд изберет ему меру пресечения, - заверили в прокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 февраля ночью в одном из ресторанов Днепровского района Киева произошла ссора между группой лиц, в результате которой 22-летний мужчина, военнослужащий воинской части 0709 по контракту, получил смертельное ножевое ранение.

По факту убийства военнослужащего начато уголовное производство по статье “умышленное убийство”.