02:00 04.02.2018 | Общество | Новости
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Появилась возможность охватить Вселенную одним глазом - ВИДЕО

Американские астрофизики смогли разработать самую маленькую модель космической Вселенной. Об этом передает IllustrisTNG.

Появилась возможность охватить Вселенную одним глазом - ВИДЕО

Над созданием подобного проекта работала целая команда ученых из различных учебный заведений страны - Институт имени Макса Планка, Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и институт Flatiron. Инженерами была разработана специальная программа, которая может сокращать огромные расстояние Вселенной в миллиарды раз.

Для создания наиболее информативной модели Вселенной ученые использовали новые вычислительные методы. Саму модель теперь можно рассмотреть со всех сторон, любуэ галактику, любую звезду и любое созвездие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вооруженные силы Дании запустили новую спутниковую модель в космос над просторами Арктики. 

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