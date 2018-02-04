Появилась возможность охватить Вселенную одним глазом - ВИДЕО
Американские астрофизики смогли разработать самую маленькую модель космической Вселенной. Об этом передает IllustrisTNG.
Над созданием подобного проекта работала целая команда ученых из различных учебный заведений страны - Институт имени Макса Планка, Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и институт Flatiron. Инженерами была разработана специальная программа, которая может сокращать огромные расстояние Вселенной в миллиарды раз.
Для создания наиболее информативной модели Вселенной ученые использовали новые вычислительные методы. Саму модель теперь можно рассмотреть со всех сторон, любуэ галактику, любую звезду и любое созвездие.
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