17:59 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье затопило более тысячи гектаров сельхозугодий

По состоянию на вечер воскресенья, 4 февраля, в результате поднятия уровня воды в реках Иршавка и Боржава в трех районах Закарпатья произошло подтопление.

На Закарпатье затопило более тысячи гектаров сельхозугодий

На данный момент 1280 гектаров сельскохозяйственных угодий находятся под водой. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в результате подъема уровня воды в реке Боржава также затопило 50-метровый участок дороги местного значения возле села Комьяты Виноградовского района.

Движение автотранспорта на этом участке дороги обеспечено, а высота воды не превышает семи сантиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о подъеме уровней воды на реках украинского Закарпатья и замерзании рек бассейна Припяти в ближайшие дни. По данным синоптиков в понедельник, 5 февраля, ожидается повышение уровней воды над уровнями на реке Латорица в городе Чоп на 1,5-2,0 метра. Тут возможен также выход воды на заводь междамбового пространства.

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