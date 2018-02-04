На Закарпатье могут отремонтировать единственный в регионе аэропорт

Об этом передает Закарпатской ОГА.

Так, финансирование расчитано на выполнения работ в полном объеме, однако главная преграда на пути работы аэропорта - это отсутствие европейской сертификации на выполнение услуг авиаперевозчика. Сертификацию проводит Европейское агентство по безопасности полетов EASA.

Проблема получения лицензии состоит в том, что аэропорт "Ужгород" единственный на всю страну, который использует для взлета и посадок воздушных суден воздушное пространство Словакии, а потому необходимо одобрительное разрешение по ту сторону границы.

Сегодня аэропорт в Ужгороде работает в ограниченном режиме, принимая лишь некоторые частные самолеты и вертолеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту Борисполь самолет слетел с полосы.