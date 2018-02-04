00:00 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185679:roman

На Закарпатье могут отремонтировать единственный в регионе аэропорт

Министерство инфраструктуры Украины согласовало выделение 58 000 178 евро для восстановления аварийного и единственного аэропорта в Ужгороде. 

На Закарпатье могут отремонтировать единственный в регионе аэропорт

Об этом передает Закарпатской ОГА.

Так, финансирование расчитано на выполнения работ в полном объеме, однако главная преграда на пути работы аэропорта - это отсутствие европейской сертификации на выполнение услуг авиаперевозчика. Сертификацию проводит Европейское агентство по безопасности полетов EASA.

Проблема получения лицензии состоит в том, что аэропорт "Ужгород" единственный на всю страну, который использует для взлета и посадок воздушных суден воздушное пространство Словакии, а потому необходимо одобрительное разрешение по ту сторону границы. 

Сегодня аэропорт в Ужгороде работает в ограниченном режиме, принимая лишь некоторые частные самолеты и вертолеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту Борисполь самолет слетел с полосы.

Поделиться
Читайте также:
 
ФК "Карпаты" остались без капитана Умер легендарный маэстро рок-н-ролла - ВИДЕО США будут поддерживать Украину в сфере обороны, - Полторак О жизни Кузьмы Скрябина сняли необычный фильм - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив