На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Традиционно противник начал провоцировать украинских военных в темное время суток. Горячо было в районе Светлодарск дуги. Противник вел огонь из минометов, применил зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы, около двух часов ночи огонь прекратился.

Пророссийские наемники вели огонь вблизи Лозовой, а также было замечено передвижение разведывательной группировки в районе поселка Зацево. На Донецком направлении российско-оккупационные войска обстреляли Новотроицкое, украинские солдаты вынуждены были открыть ответный огонь. В районе Авдеевки был замечен снайпер.

В результате обстрелов пострадало два солдата, оба были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе 2018 года правоохранители Донецкой области задержали 23 шпиона пророссийских незаконных вооруженных формирований.