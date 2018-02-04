09:59 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошедшие сутки на линии разграничения было зафиксировано пять нарушений режима тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Традиционно противник начал провоцировать украинских военных в темное время суток. Горячо было в районе Светлодарск дуги. Противник вел огонь из минометов, применил зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы, около двух часов ночи огонь прекратился. 

Пророссийские наемники вели огонь вблизи Лозовой, а также было замечено передвижение разведывательной группировки в районе поселка Зацево. На Донецком направлении российско-оккупационные войска обстреляли Новотроицкое, украинские солдаты вынуждены были открыть ответный огонь. В районе Авдеевки был замечен снайпер.

В результате обстрелов пострадало два солдата, оба были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе 2018 года правоохранители  Донецкой области задержали 23 шпиона пророссийских незаконных вооруженных формирований.

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