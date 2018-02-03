15:24 03.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области люди перекрыли проезд на границе в Польшей

На Львовщине местные жители заблокировали проезд на пропускном пункте "Шегини" и "Рава Русская". Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Во Львовской области люди перекрыли проезд на границе в Польшей

Сообщается, что активисты собрались протестовать против нового порядка пересечения границы, введенным для борьбы с малой контрабандой. Акция продлится до конца дня пока не стемнеет. Однако люди настроены не категорично. Каждые пятнадцать минут они пропускают несколько машин. Большие фуры пересекают границу каждые 15-ть минут на КПП "Рава Русская". 

Движение транспортных средств временно замедленно, периодически осуществляется пропуск на КПП "Шегини".

Протестующие также подготовили плакаты и лозунги по поводу принятия закона о легализации ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. В толпе также слышны лозунги по поводу отмены новых правил таможенного контроля на импортные товары.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее протестующие блокировали пункт пропуска Шегини из-за новых поправок в налоговый кодекс.

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