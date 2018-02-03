В США стало на одного миллиардера меньше

Имущему американцу было 80 лет, когда он страдал от постоянных нападков на сердце, в итоге он погиб у себя в особняке Солт-Лейк-Сити от инфаркта миокарда. Путь Гантсмана к успеху был нелегким, он вырос в бедной семье, однако благодаря предпринимательским способностям, умению инвестировать и рисковать капиталом, он стал самым влиятельным человеком юга в конце 2000-ных.

Он основал корпорацию Huntsman по переработке сырья, капитализация которой на сегодняшний день составляет более 11 млрд долларов. Мужчина за свою жизнь был специальным послом ВАшингтона в Китае, а также баллотировался на пост президента США. Гантсман отдал более 1,4 млрд долларов на благотворительность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве недавно люди попрощались с первым космонавтом Украине Леонидом Каденюком.