01:00 03.02.2018 | Общество | Новости
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Ученые нашли в Гватемале более 60 тысяч построек цивилизации майя - ФОТО

В джунглях на севере Гватемалы археологи нашли руины более 60 тысяч построек цивилизации майя. Об этом сообщает издание National Geographic.

Ученые нашли в Гватемале более 60 тысяч построек цивилизации майя - ФОТО

Такую находку помогла открыть революционная технология лидара. Именно она позволяет убрать в цифровом формате кроны деревьев с аэроснимков ландшафта, таким образом ученые обнаружили руины домов, дворцов, дорог, террас и сложных систем ирригации.

По словам археолога Томас Гаррисон, на изображениях четко видно, что весь этот регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой сильно недооценивались.

Гаррисон считает, что с новыми доказательствами, полученными благодаря технологии лидара в Центральной Америке и в Ангкор-Вате ученые могут предположить, что эти сложные сообщества могли сформироваться в тропиках и вышли оттуда.

Ученые говорят, что эта находка говорит о том, что численность населения цивилизации майя была значительно больше, чем принято считать.

Ранее ее оценивали в пять миллионов человек, в то время как теперь исследователи считают, что можно говорить о 10-15 миллионах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ученые заявили о том, что под поверхностью Марса на глубине один-два метра залегают обширные пласты чистого водного льда толщиной до 100 метров.

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