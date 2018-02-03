Турция оказалась в топе стран, граждане который работали в Украине

По неофициальным данным таких зарубежных рабочих в стране намного больше, как минимум в четыре раза, обычно они находятся в Украине по поддельным паспортам в нелегальном положении. Список десяти стран, граждане которых искали трудоустройство в Украине, выглядит следующим образом:

- Турция — 2136 человек.

- Российская Федерация — 1608 человек.

- Белоруссия — 666 человек.

- Польша — 554 человека.

- Румыния — 217 человек.

- США — 372 человека.

- Германия — 353 человека.

- Франция — 333 человека.

- Великобритания — 278 человек.

- Таиланд — 270 человек.

Примечательно, что и украинцев Турции на сезонных работах немало, ежегодно на заработки в соседнее государство выезжают как минимум 25 тыс граждан Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", поток украинских туристов в Турцию в течении 2017 года составил 1,2 млн человек. Таким образом, Украина занимает седьмую строчку в десятке стран с наибольшим турпотоков в направлении Анкары.