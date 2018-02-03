Турция оказалась в топе стран, граждане который работали в Украине

В 2017 году было зарегистрировано более 12 тыс рабочих, которые официально работали в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственной службе занятости Украины.
По неофициальным данным таких зарубежных рабочих в стране намного больше, как минимум в четыре раза, обычно они находятся в Украине по поддельным паспортам в нелегальном положении. Список десяти стран, граждане которых искали трудоустройство в Украине, выглядит следующим образом:
- Турция — 2136 человек.
- Российская Федерация — 1608 человек.
- Белоруссия — 666 человек.
- Польша — 554 человека.
- Румыния — 217 человек.
- США — 372 человека.
- Германия — 353 человека.
- Франция — 333 человека.
- Великобритания — 278 человек.
- Таиланд — 270 человек.
Примечательно, что и украинцев Турции на сезонных работах немало, ежегодно на заработки в соседнее государство выезжают как минимум 25 тыс граждан Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", поток украинских туристов в Турцию в течении 2017 года составил 1,2 млн человек. Таким образом, Украина занимает седьмую строчку в десятке стран с наибольшим турпотоков в направлении Анкары.