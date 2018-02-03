19:40 03.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Церемония награждения звезд украинской эстрады Viva!: кто победил в номинации "мама года" - ФОТО

Во Дворце "Украина" во время церемонии и концерта "Viva! Самые красивые-2018" впервые была вручена статуэтка в номинации "мама года". Об этом передает официальный сайт мероприятия.

Церемония награждения звезд украинской эстрады Viva!: кто победил в номинации

 Обладательницей награды стала телеведущая Катя Осадчая. Статуэтку победительницы Катя получила с рук украинской певицы Alyosha, которая завоевала эту награду в 2017 году. 

"Эта награда каждой украинской мамы, быть мамой важнейшее достижение каждой женщины", - так прокомментировала свою победу Осадчая. Вместе с номинацией "мама года" награду получила волкалистка группы The Hardkiss Юлия Санина, ей досталась статуэтка "выбор Viva".

Мужчиной года на церемонии был определен - Олег Винник, а самой красивой женщиной стала певица Ольга Полякова. Они соревновались с 120 претендентами за право обладать таким престижным титулом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в киевском Дворце "Украина" прошла ежегодная церемония награждения победителей " Viva! Самые красивые 2018". 

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