09:52 03.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды Украины на сегодня

 Сегодня, третьего февраля в Украине ожидаются дожди. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды Украины на сегодня

В западной части Украины температурный уровень будет оставаться на отметке в три-четыре градуса мороза. На Закарпатье и Прикарпатье сильные осадки, порывы ветра будут достигать скорости в 17-22 м/с. 

На севере страны - в Сумской, Черниговской и Киевской областях существенных осадков не будет, температура воздуха днем прогреет регионы до двух-трех тепла, ночью показатели термометра могут опуститься до нуля градусов.

В южных и восточных областях ночью от минус трех до пяти, утром местами туман.

На юге Украины спадут заморозки, в Херсонской и Николаевской областях до плюс пяти ночью и до плюс восьми-девяти днем без осадков.

В Киеве сегодня облачно, температура днем до плюс пяти-семи градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее синоптики предупреждили киевлян о сильном тумане на выходные.

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