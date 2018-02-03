В США Полторак встретился с главой Пентагона

Оба военных обсудили уже имеющиеся программы, которые направлены на реформирование украинской армии по стандартам НАТО. Полторак рассказал, что в Минобороны на данный момент ведут деятельность 65 военных экспертов из США, которые помогают в реализации изменений в армии. Сейчас выполнено более 90 процентов дорожной карты реформ.

Журналисты в интервью с Полтораком поинтересовались на счет передачи Украине Джавелинов, на что Полторак не дал точный ответ.

"Это произойдет обязательно, важен сигнал, который это решение посылает", - отмечает главы Минобороны. Для других стран это важный сигнал того, что с Киевом стоит сотрудничать, но не конфликтовать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Волкер заверил, что США уже начали подготовку к поставкам Javelin Украине.