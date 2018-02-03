На Житомирщине разгорелся судебный скандал

Сообщается, что еще в 2016 году в Житомире было совершено резонансное убийство предпринимателя, убийца сумел скрыться от украинского правосудия, однако не надолго. В начале февраля его задержали на украино-российской границе, им оказался иностранец, которого также разыскивал Интерпол. Правоохранители отправили дело в суд, однако на первом заседании не удалось избрать меру пресечения из-за отсутствия переводчика, а на второе заседания судьи на явились, причина неявки не указана.

Таким образом, подозреваемый может оказаться на свободе и остаться безнаказанным за совершение убийства, так как приговор из трех судей выносить некому. Полиция будет делать все возможное, чтобы преступник оставался под стражей до решения суда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве "заминировали" здание Конституционного суда, саперы не обнаружили никаких взрывных устройств.