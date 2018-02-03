КНДР научилась обходить санкции

Сообщается, что основной поток валюты Пхеньян мог получить от руководства Сирии. С 2012 по 2017 год в страну было завезено более 40 грузов. Вероятно, что две поставки якобы содержали плитку, которая не подвергается воздействию кислоты, которую могли использовать для изготовления новых видов химического оружия.

Покупателем северокорейского вооружения оказалась Мьянма, куда была поставлена партия ракет "земля-воздух". Продукция КНДР - это поставки угля в порты России, Китая, Малайзии, Южной Кореи и Вьетнама. Страна смогла заработать и на перегрузке энергосистемы и подделыванию документации. Нередко северокорейские рыбаки заплывали в акваторию Японии, где занимались вылавливанием тунца, торговать которым государству с другими странами запрещено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом.