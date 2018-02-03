09:00 03.02.2018 | Общество | Новости
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Дания покоряет космические просторы

Вооруженные силы Дании запустили новую спутниковую модель в космос над просторами Арктики. Об этом передает The Locals.

Дания покоряет космические просторы

Сообщается, что конструкция новой модели аппарата была выполнена по совместительству с китайскими инженерами, которые работали над изготовлением двигателя. Спутник сможет обеспечить более точное отслеживание кораблей и самолетов в Арктике. Власти страны утверждают, что проблемы с глобальным потеплением и торговой активности балтийского региона вынуждают передовые государства к инвестированию в область исследования Арктики.

Аппарт будет заниматься отслеживанием движения больших арктических льдов, что поможет ускорить корабельные грузоперевозки в регионе вечной мерзлоты.

Напомним, что глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый запуск ракеты Falcon Heavy, которая должна стать прототипом корабля, который в будущем будет доставлять груз на Марс, состоится шестого февраля. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее ВМС Ирана провели испытания новых ракет.

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