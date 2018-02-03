Дания покоряет космические просторы

Сообщается, что конструкция новой модели аппарата была выполнена по совместительству с китайскими инженерами, которые работали над изготовлением двигателя. Спутник сможет обеспечить более точное отслеживание кораблей и самолетов в Арктике. Власти страны утверждают, что проблемы с глобальным потеплением и торговой активности балтийского региона вынуждают передовые государства к инвестированию в область исследования Арктики.

Аппарт будет заниматься отслеживанием движения больших арктических льдов, что поможет ускорить корабельные грузоперевозки в регионе вечной мерзлоты.

Напомним, что глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый запуск ракеты Falcon Heavy, которая должна стать прототипом корабля, который в будущем будет доставлять груз на Марс, состоится шестого февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее ВМС Ирана провели испытания новых ракет.