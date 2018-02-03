Американец сорвал лотерейный джэкпот

Американец Энтони Фелдер из города Ламбертон выиграл более двух млн долларов в популярную лотерею Powerball. Об этом передает "NC Education Lottery".
История Фелдера разлетелась по всем социальным сетям. Выяснилось, что до того момента как стать миллионером, он работал простым водителем грузового транспорта. Его дом был полностью разрушен в результате налета урагана Метью, американские власти отложили ремонт его дома, а своих собственных средств на восстановление здания не хватало.
Лотерейный билет купил случайно, однако ранее Фелдер часто увлекался лотерейными играми, возвращаясь домой из парикмахерской. Мужчина, когда услышал, что кто-то из Ламбертон сорвал в Powerball 2 млн долл, то сразу почувствовал, что победа ему наконец-то улыбнулась, и что его молитвы Богу были услышаны.
Он утверждает, что первым делом привдет свой дом в порядок, а оставшиеся деньги отправит на покупку нового автомобиля для работы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее львовские стражи порядка задержали мужчину, который ограбил лотерейный киоск.