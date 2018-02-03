Американец сорвал лотерейный джэкпот

История Фелдера разлетелась по всем социальным сетям. Выяснилось, что до того момента как стать миллионером, он работал простым водителем грузового транспорта. Его дом был полностью разрушен в результате налета урагана Метью, американские власти отложили ремонт его дома, а своих собственных средств на восстановление здания не хватало.

Лотерейный билет купил случайно, однако ранее Фелдер часто увлекался лотерейными играми, возвращаясь домой из парикмахерской. Мужчина, когда услышал, что кто-то из Ламбертон сорвал в Powerball 2 млн долл, то сразу почувствовал, что победа ему наконец-то улыбнулась, и что его молитвы Богу были услышаны.

Он утверждает, что первым делом привдет свой дом в порядок, а оставшиеся деньги отправит на покупку нового автомобиля для работы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее львовские стражи порядка задержали мужчину, который ограбил лотерейный киоск.