04:00 02.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185560:Polishuk

Во Львове сотрудники "Укрзализници" попались на взятке

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержала двух сотрудников линейного отдела филиала "Энергосбыта" ПАО "Укрзализныця".

Во Львове сотрудники

Чиновники попались на взятке. Как сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области в четверг, 1 февраля, один из руководителей подразделения вместе с подчиненной вымогали у частного предпринимателя 15 тысяч гривен. За эти деньги они обещали списать долг за электроэнергию, потребленную сверх установленного лимита. Сумма задолженности составила 30 тысяч гривен.

Силовики задержали должностных лиц в их служебном кабинете после получения взятки.

Против них открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в среду, 31 января, полиция задержала начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций. Чиновник требовал от гражданина взятку в размере ста тысяч долларов.

Поделиться
Читайте также:
 
Минфин в этом году планирует одолжить более 230 миллиардов гривен В Черниговской области полиция изъяла крупную партию поддельного алкоголя - ФОТО В ОБСЕ ожидают, что президент Польши ветирует "бандеровский закон" В Пхенчхане торжественно открыли Олимпийскую деревню - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив