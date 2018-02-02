Во Львове сотрудники "Укрзализници" попались на взятке

Чиновники попались на взятке. Как сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области в четверг, 1 февраля, один из руководителей подразделения вместе с подчиненной вымогали у частного предпринимателя 15 тысяч гривен. За эти деньги они обещали списать долг за электроэнергию, потребленную сверх установленного лимита. Сумма задолженности составила 30 тысяч гривен.

Силовики задержали должностных лиц в их служебном кабинете после получения взятки.

Против них открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в среду, 31 января, полиция задержала начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций. Чиновник требовал от гражданина взятку в размере ста тысяч долларов.