В Украину прибыли четыре освобожденных из плена в Ливии

Глава страны поприветствовал украинцев на родной земле, после нескольких лет в плену. Также президент поблагодарил дипломатов и внешнюю разведку за спасение еще четырех украинцев.

Отметим, подробности и обстоятельства пребывания украинцев в плену пока не сообщаются.

Напомним, в Ливии в 2017 году ухудшилась ситуация с безопасностью, активизировалась деятельность террористических группировок, а также проводятся систематические задержания морских судов. Еще в мае прошлого года МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинское правительство утвердило постановление выплаты освобожденным из заложников боевиков "ДНР" и "ЛНР" по 100 тыс. грн.