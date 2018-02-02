В "Радикальной партии" не признают Л/ДНР террористами Резонансное уголовное дело по обвинению компаний народного депутата Сергея Рыбалки в торговле с ОРДЛО бьет по репутации "Радикальной партии". Сегодня ситуация практически достигала своего апогея. Все дело в том, что Рыбалка является одним из основных спонсоров "радикалов". От этого, видимо, Олег Ляшко до сих пор не выгнал своего коллегу пинком под зад. Но, вероятно, что вскоре такого поворота событий уже не избежать.



Бизнес Рыбалки это продажа снэков, но не только в Украине, а и в Л/ДНР. За это топ-менеджеров политика сегодня судят в Сумах. Им меняют "финансирования терроризма" и содержат третий месяц под стражей. В материалах дела СБУ значиться, что Рыбалка с продажи своих снеков на оккупированной территории платит налоги лидерам боевиков. Но, самое интересно даже не это, а тот факт, что адвокаты Рыбалки это признают и пытаются убедить украинский суд в законности своих действий. По их словам Л/ДНР – это не террористическая организация, а следовательно – торговать там можно и нужно. Такая публичная позиция защитников "радикалов" прозвучала в заде суда 30 января.



"На территории Украины нет террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Это — законодательно установлено. Это звучит моральным кощунством. Ответственность наступает только на основании закона. Указанная территория не является террористическими организациями, и лица, проживающие на этой территории, не является террористами. Поэтому я прошу отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей”, - заявил в суде Виталий Наум - один из адвокатов Рыбалки в суде над менеджером его снэковой корпорации.



Таким образом, в "Радикальной партии" признают власть самопровозглашенных республик, и считают установление с ними торговых отношений – нормальной практикой.



Подобная ситуация убивает рейтинг политической силы в целом и Ляшка лично. Ибо теперь именно ему придется отвечать перед своими избирателями – вдовами погибщих в АТО бойцов - за подобные действия своего партийного спонсора. Источник: antikor.com.ua

Твитнуть Поделиться Сегодня третья годовщина со дня смерти Кузьмы "Скрябина" - ВИДЕО В Москве "деукраинизировали" фреску на одной из станций метрополитена - ФОТО В котельные Смелы начал поспупать газ Россия заинтересована в разрешении ситуации на Донбассе, - Климкин