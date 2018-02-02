В Москве "деукраинизировали" фреску на одной из станций метрополитена - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метро в Twitter.

Как пояснили в московском метро, реставраторы вернули фреске оригинальный вид 1954 года. Ведь в то время голову украинки на панно "Танцующие" покрывал именно платок, а не венок.

"Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в таком виде. Подход согласован департаментом культурного наследия Москвы", – заявили в пресс-службе подземки.

Как доказательство московский метрополитен опубликовал архивное черно-белое фото фрески.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на западе Москвы пассажирский автобус въехал в пешеходный переход. В этот момент по лестнице шли люди.