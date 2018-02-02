21:51 02.02.2018 | Общество | Новости
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В Крыму власти продолжают репрессии против коренного татарского населения - ФОТО

В 2017 году во временно оккупированном Россией Крыму было зафиксировано 13 смертей татар по политическим мотивам. Об этом говорится в отчете Крымскотатарского ресурсного центра о состоянии соблюдения прав человека в Крыму.

В Крыму власти продолжают репрессии против коренного татарского населения - ФОТО

Так, только за 2017 год зарегистрировано 286 задержаний, 340 допросов, 62 обысков, 46 арестов, 104 административных штрафов, совершено 16 убийств, из них - 13 это смерти коренного населения, которые пострадали за свою политическую позицию. 

Наиболее резонансным стала смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки, которая погибла во время ее задержания российскими спецслужбами. 

Еще двое татар - Мудессир Исаев и Энвер Авуш были найдены мертвыми в марте 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году крымские "суды" незаконно оштрафовали татар на пять млн рублей.

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