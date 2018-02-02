В январе потери украинских войск значительно возросли

Сообщается, что ежедневно пророссийские наемники обстреливают позиции ВСУ. С начала января не было ни единого дня, когда вдоль линии размежевания сохранялась тишина. Большинство погибших солдат лишилось жизни в результате детонации мин и фугасных противопехотных снарядов. В течение января штаб АТО сообщали о 45 раненых украинских военных, всех удалось спасти.

Неспокойно также и на КПП, которые постоянно вынуждены проводить ночные патрули, дабы не дать боевикам совершать рейды вглубь украинского тыла.

Только за прошлые сутки на Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник более двух часов вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и ОБСЕ договорились об усилении работы миссии на Донбассе.