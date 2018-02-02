12:37 02.02.2018 | Общество | Новости
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В Египте обнаружили фабрику донорских органов

В столице Египта Каире сотрудники правоохранительных органов заметили банду медиков и их посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами. 

В Египте обнаружили фабрику донорских органов

Об этом сообщает новостной портал youm7.com.

Как отмечается, злодеи находили доноров, которые нуждались в деньгах. Так, воспользовавшись ситуацией правонарушители уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов продать свою почку.

Согласившиеся доноры приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире, сдавая анализы. Одна из задержанных врачей принимала их у себя в кабинете. После этого пациентов перевозили в клинику, где хирург проводил операцию.

При этом пострадавшие отметили, что преступники платили им пять тысяч египетских фунтов (более 280 долларов) до операции, оставшуюся сумму они получали лишь в том случае, если сами находили еще одного донора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Организация Объединенных Наций призывает страны-доноры выделить 313 млн долларов на гуманитарные операции в Ливии в 2018 году.

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