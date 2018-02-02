В Черниговской области полиция изъяла крупную партию поддельного алкоголя - ФОТО

Тут из суррогатного алкоголя изготавливались напитки известных брендов – Finlandia, Jack Daniel's, Beluga. Изъятую партию оценили в два миллиона гривен. Как сообщает региональная прокуратура, подпольный цех был расположен в частном доме.

Дельцы смешивали спирт неизвестного происхождения с водой и другими пищевыми добавками с использованием оборудования. Реализация фальсифицированных алкогольных напитков осуществлялась в пластиковых пакетах bag-in-box, а также пластиковых бутылках различного объема.

Всего было проведено девять обысков в двух городах и по их результатам изъято из незаконного оборота почти шесть тонн спирта, полторы тонны фальсифицированных элитных алкогольных напитков – Finlandia, Jack Daniel's, Beluga и других.

Полиция также установила, что продукция реализовывалась на территории области в розницу и оптом через соцсети и Viber.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области полиция в четверг, 1 февраля, разоблачила подпольное производство кофе. Фальсифицированная продукция была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, во время обысков правоохранители изъяли более 250 килограммов контрафактной продукции.