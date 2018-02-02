23:40 02.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185643:roman

"Укрзализныця" увеличила темпы производства вагонов

В "Укразализныце" за январь 2018 года было изготовлено 525 новых грузовых вагонов, из них 250 полувагонов. Об этом сообщил временный председатель правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов

По его словам, украинские вагоностроительные предприятия в 2018 году уже поставили в пять раз больше вагонов, чем в 2017 года. В прошлом году было построено всего 54 единицы. Из общего количества стоит отметить 125 вагонов Попаснянского и 150 Крюковского вагоностроительных заводов. 

Согласно статистике последних трех, на предприятиях поставляющих вагоны УЗ было произведено две с половиной тыс вагонов, что является рекордным показателем за последние семь лет. В компании в 2018 году предлагается поэтапная индексация с 1 апреля и 1 октября на десять процентов.

УЗ будет корректировать цены в соответствии с уровнем индекса цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит еще один новый состав-трансформер с новыми вагонами.

Поделиться
Читайте также:
 
Во Львове во время проведения ремонтных работы погиб мужчина В России школьник порезал собственного одноклассника ФБР могло злоупотреблять полномочиями в расследовании дела о вмешательстве Москвы в американские выборы "Динамо" готовится к участию в Лиге Европы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив