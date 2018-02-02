"Укрзализныця" увеличила темпы производства вагонов

По его словам, украинские вагоностроительные предприятия в 2018 году уже поставили в пять раз больше вагонов, чем в 2017 года. В прошлом году было построено всего 54 единицы. Из общего количества стоит отметить 125 вагонов Попаснянского и 150 Крюковского вагоностроительных заводов.

Согласно статистике последних трех, на предприятиях поставляющих вагоны УЗ было произведено две с половиной тыс вагонов, что является рекордным показателем за последние семь лет. В компании в 2018 году предлагается поэтапная индексация с 1 апреля и 1 октября на десять процентов.

УЗ будет корректировать цены в соответствии с уровнем индекса цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит еще один новый состав-трансформер с новыми вагонами.