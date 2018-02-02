Сурок Тимка предсказал начало весны через шесть недель - ФОТО

Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине.

Отметим, что сурок Тимка III живет на биологической станции Харьковского национального университета им. В. Каразина в поселке Гайдары Змиевского района Харьковской области.

Как рассказал охранник сурка Виктор Токарский, граждане Украины уже через шесть недель смогут насладится весенним солнышком.

"Сурок Тимка III сменил в этой должности своего отца - Тимку II. "Тимка II - на заслуженном отдыхе. Он в прошлом году нам все предсказал и сообщил: "Я хочу на пенсию", но перед уходом у него родилось двое детенышей", - пояснил Токарский.

Стоит добавить, что Тимка II предсказывал погоду семь раз. К примеру, в прошлом году помимо прихода весны, он предсказал также, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевском зоопарке проснулись сурки и раскупорили свои жилища уже 3 января.