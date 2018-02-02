15:31 02.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Посол Британии похвалила Украину за борьбу с пропагандой

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на конференции в Киеве заявила, что Украина является примером для других стран мира, в том числе для Великобритании в борьбе с пропагандой.

Посол Британии похвалила Украину за борьбу с пропагандой

По ее словам, украинское правительство наработало опыт в плане противодействия и предотвращения дестабилизирующих последствий дезинформации.

Как отметила Джудит, некоторые каналы пропаганды распространяющие недостоверную информацию, часто берут информацию из правдивых источников и искажают ее в контексте собственных враждебных побуждений.

При этом она подчеркнула, что Украина страдает от дезинформации в том числе со стороны британских СМИ.

"Украина является примером для остальных стран мира, и для моей страны лично", - сказала она.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Великобритании планирует создать подразделение по борьбе фейковыми новостями, которое будет противостоять дезинформационным кампаниям других государств.

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