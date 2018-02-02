МИД рекомендовал украинцам не ездить в Ливию

Это связано со сложной ситуацией с безопасностью в стране и невозможностью обеспечения на ее территории надлежащей консульско-правовой помощи.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, МИД в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от посещения Ливии в связи со сложной ситуацией с безопасностью в стране и невозможностью обеспечения, а тех, кто продолжает там находиться, покинуть территорию страны.

В дипломатическом ведомстве при этом напомнили, что 2 февраля украинским дипломатам совместными усилиями со Службой внешней разведки удалось обеспечить возвращение на Родину четврех граждан Украины, которые более шести лет содержались в Ливии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня четверо украинцев вернулись домой после шести лет в ливийском плену. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил дипломатов и внешнюю разведку за спасение еще четырех украинцев.